Перехваченный разговор был опубликован в Главном управлении разведки Минобороны. Собеседница захватчика расспрашивала о потерях армии.

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Привезли в лес без оружия

Оккупант рассказал о случае, когда Россия потеряла сразу 300 солдат. Им не выдали патронов.

Их в лес привезли, автоматы выдали, а патронов нет. Недавно также расстреляли группу на том же месте, – отметил россиянин.

Перехвачен разговор оккупанта о потерях армии: смотрите видео

Российские мобилизованные под Бахмутом

Оккупанты с мая 2022 года пытаются захватить Бахмут в Донецкой области. По информации разведки Великобритании, военное руководство России отправляет туда неподготовленных мобилизованных. Они отметили, что военные разбиваются об оборонные позиции украинских защитников.

"Развертывание резервистов часто характеризуется неразберихой относительно соответствия требованиям службы, недостаточной подготовкой и личным снаряжением, а также обязательством выполнять изнурительные боевые задачи", – объяснили в разведке.

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