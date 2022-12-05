По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в начале кампании набора зэков на войну Пригожин гарантировал каждому, кто вернется с фронтов, амнистию. Впрочем, согласно российским законам сделать это было невозможно.

Читайте также Попробовали бунтовать: на Донбассе зеки Пригожина устроили чмобикам кровавый праздник

Давая заключенным обещания об их освобождении, владелец группы "Вагнера" имел лишь обещание высшего военно-политического руководства об амнистии, но не подозревал, как можно юридически оформить выход зэков из-за решетки.

Убийцам обещают новые паспорта, но получают их только безногие

С начала ноября приближенный к Путину Пригожин, похоже, решил все вопросы, касающиеся юридической коллизии с заключенными. Все те, кого выпустили на свободу для участия в войне, де-юре считаются беглецами. Однако теперь в случае очень серьезных ранений, которые делают возвращение на фронт невозможным, им создают новую личность.

Так, ряд уже бывших заключенных получил паспорта на другие фамилии, без судимостей и каких-либо указаний о проблемах с законом. Однако это касается только тех, кто потерял во время боевых действий какую-то из конечностей.

Однако это касается только тех, кто потерял во время боевых действий какую-то из конечностей. Затрехсотившихся зэков, но с возможностью ходить и держать автомат в руках, принудительно отправляют на фронт после восстановления. Вроде все как договаривались: выход есть только без ног или в черном пакете.

Конечно, сами зеки не получают ни копейки за участие в боевых действиях. Деньги им обещают выплатить исключительно на карточку по истечении срока действия контракта. Или родственникам в случае смерти.

На самом же деле контракты автоматически продлеваются, а родные зэков обычно даже не могут узнать о гибели родственника.

Фактически в группе "Вагнера" все "заточено" под то, чтобы заключенные не возвращались в Россию, по крайней мере, способными продолжать свою преступную деятельность. Ведь зеки для Пригожина – "пушечное мясо", а для Путина – возможность избавиться от большинства вообще ненужных государству элементов.

Конечно, такая тактика российского руководства никак не спасает обычных россиян от вооруженных банд, которым удается сбежать с фронта и вернуться на родину. Даже наоборот, таких зеков с каждой неделей становится все больше, поскольку очень много заключенных соглашаются на сотрудничество с группой "Вагнера", рассматривая ее исключительно как способ оказаться на свободе.

Тем не менее, Пригожин и компания благодаря возможности "распечатать" тюрьмы получили доступ к почти неограниченному количеству преступников. Более того, недавно отправление заключенных на линию фронта перестало быть добровольным. В некоторых колониях "вагнеровцы" набирают зэков на войну принудительно.

Погибших физически нельзя идентифицировать

Абсолютное большинство заключенных, которых используют для лобовых штурмов позиций ВСУ под Бахмутом, Белогоровкой и Соледаром, домой никогда не вернется. Средняя продолжительность жизни зеков на войне – от одного до трех дней. Лишь единицам удается избежать смерти дольше и принять участие более чем в трех боях.

Тем временем США могут объявить ПИК "Вагнера" террористической организацией, – Bloomberg

Заключенных, которых ликвидировали ВСУ, или умерших в результате переохлаждения или разборок между собой, в Россию не возвращают. Их тела останутся в украинских степях, пока остатки захватчиков не заберут украинские военные. Если, конечно, это вообще можно будет сделать, поскольку защитники Украины не занимаются собиранием враждебных и ненужных Кремлю тел с риском для жизни. А пока тот или иной участок фронта не станет безопасным, кости захватчиков по всей степи разносят животные.

Идентифицировать погибших зеков из-за отсутствия у них документов и жетонов невозможно. Поэтому даже если родственники "пропавших без вести" захватчиков когда-нибудь будут искать своих "Ванек", найти сына, мужа или отца им не удастся. Вместо всех, кто не вернулся из боя, "вагнеровцы" просто по умолчанию списывают как тех, кто "продолжает отбывать наказание в тюрьме". Для государства они так и остаются заключенными, никогда не выходившими на свободу.