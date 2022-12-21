Шойгу мало "двухсотых" среди российской армии. Поэтому он хочет увеличить количество российского "пушечного мяса".

Обратите внимание Пугал "Сарматами" и "Цирконами": Путин выступил на коллегии минобороны России

Росармия в сумасшедших планах Шойгу должна вырасти до 1,5 миллиона солдат. Из них – 670 тысяч контрактников. Почему же он так не любит россиян, что хочет, чтобы все они как можно быстрее оказались на концерте у Кобзона, Шойгу не рассказал.

Обратите внимание! По состоянию на 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 99 740 российских оккупантов. Кроме того, Россия потеряла немало техники.

Путин рассказал о печальной судьбе мобиков

Во время выступления перед минобороны России Путин разболтался о печальной судьбе российских мобиков. Бункерный дед заявил, что 300 тысяч "пушечного мяса" России пока достаточно. Конечно же, Путин солгал, ведь забирать на войну у России продолжают.

Бункерный дед заявил, что по состоянию на 21 декабря 150 тысяч мобиков еще тренируются умирать на полигонах в России. Тем временем 150 – уже отправились на фронт, чтобы вернуться домой в пакетах.