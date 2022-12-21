Шойгу мало "двохсотих" серед російської армії. Тому він хоче збільшити кількість російського "гарматного м'яса".

Зауважте Лякав "Сарматами" та "Цирконами": Путін виступив на колегії міноборони Росії

Росармія у божевільних планах Шойгу має зрости до 1,5 мільйона солдат. З них – 670 тисяч контрактників. Чому ж він так не любить росіян, що хоче, аби всі вони якнайшвидше опинилися на концерті у Кобзона, Шойгу не розповів.

Зверніть увагу! Станом на 21 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 99 740 російських окупантів. Окрім того, Росія втратила чимало техніки.

Путін розповів про сумну долю мобіків

Під час виступу перед міноборони Росії Путін розбалакався про сумну долю російських мобіків. Бункерний дід заявив, що 300 тисяч "гарматного м'яса" Росії наразі достатньо. Звичайно ж, Путін збрехав, адже забирати на війну у Росії продовжують.

Бункерний дід заявив, що станом на 21 грудня 150 тисяч мобіків ще тренуються вмирати на полігонах у Росії. Тим часом 150 – вже вирушило на фронт, щоб повернутися додому у пакетах.