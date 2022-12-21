Путін заявив, що Росія наразі готова відправити на вірну смерть 300 тисяч мобіків. Водночас бункерний дід традиційно збрехав, адже мобілізація у країні-терористці триває. Заяви Путіна розтягнули росЗМІ, інформує 24 канал.

Зауважте Лякав "Сарматами" та "Цирконами": Путін виступив на колегії міноборони Росії

Бункерний дід заявив, що 150 тисяч мобіків проходять підготовку на полігонах. Тим часом друга половина – вже гине у зоні бойових дій. Путін цинічно додав, що "цього достатньо".

Також очільник Кремля заявив, що часткова мобілізація виявила певні проблеми. Країні-окупантці начебто терміново потрібно модернізувати систему військкоматів.

Шойгу нив про проблеми

Тим часом Сєргєй Шойгу побідкався про проблеми міноборони. Окрім того, він наголосив, що росіяни мають за власним бажанням вступати на "військову службу" по контракту, а також – отримати право з першого дня бути призваними на службу.

Росія кидає своїх мобіків як "гарматне м'ясо"

Попри те, що Путін розповідає про якусь міфічну "підготовку" мобіків, вони самі бідкаються, що їх кидають на фронт без мінімальної підготовки. Дехто з так званих "офіцерів" навіть не вміє тримати автомат.

Окупанти голодні та навіть не забезпечені водою.

Зверніть увагу! Мобікам нема чого хвилюватися, їх чекає одна доля – смерть. NYT розповів, що Путін готовий втратити у війні Росії з Україною до 300 тисяч своїх солдатів.