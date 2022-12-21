Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Раніше повідомлялось про те, що третина росіян мають знайомих, які загинули на війні.

Важливо Не відкидаємо, що росіяни можуть оголосити загальну мобілізацію, – Данілов

Мобілізація в Росії триває

Гудков зазначив, що мобілізація в Росії триває, повістки роздають, людей забирають з робочих місць. Через це навіть збільшили термін ув'язнення за відмову йти в армію, й мінімальний термін складає 7 років. Утім загальну мобілізацію Путін не оголосить, бо це може спричинити неприємні для нього явища, а резерв у нього все ж є.

Він 200 мобілізував, 70 – 80 тисяч відправив на фронт, і зараз там цю масу перемелюють. Решту він зараз готує, не буде вистачати 30 тисяч на фронті, він туди ще відправить. Масової хвилі не буде, мені здається, буде порційне постачання "гарматного м'яса",

– зауважив російський опозиційний політик.

Гудков про те, що масової мобілізації в Росії не буде, але резерв підтримуватимуть: дивіться відео

Постійне поповнення резервів

Він продовжив, що масових облав у Росії не буде, по-тихому будуть діставати по 5 – 7 тисяч чоловік для армії. Один з військових комісарів промовився про термін служби 2 роки, очевидно й тут будуть формуватись резерви. Загалом Путін постійно буде тримати резерв.

"Він буде кидати по 100 – 120 тисяч чоловік у бій замість убитих чи поранених", – наголосив Гудков.

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