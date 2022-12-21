Путин заявил, что Россия готова отправить на верную смерть 300 тысяч мобиков. В то же время бункерный дед традиционно соврал, ведь мобилизация в стране-террористке продолжается. Заявления Путина растянули росСМИ. 24 канал.

Обратите внимание Пугал "Сарматами" и "Цирконами": Путин выступил на коллегии минобороны России

Бункерный дед заявил, что 150 тысяч мобиков проходят подготовку на полигонах. Тем временем вторая половина уже погибает в зоне боевых действий. Путин цинично добавил, что "этого достаточно".

Также глава Кремля заявил, что частичная мобилизация обнаружила некоторые проблемы. Стране-оккупантке вроде бы срочно нужно модернизировать систему военкоматов.

Шойгу нил о проблемах

Тем временем Сергей Шойгу посетовал о проблемах минобороны. Кроме того, он отметил, что россияне должны по собственному желанию вступать на "военную службу" по контракту, а также получить право с первого дня быть призванными на службу.

Россия бросает своих мобиков как "пушечное мясо"

Несмотря на то, что Путин рассказывает о какой-то мифической "подготовке" мобиков, они сами жалуются, что их бросают на фронт без минимальной подготовки. Некоторые из так называемых "офицеров" даже не умеют держать автомат.

Оккупанты – голодные и даже не обеспеченные водой.

Обратите внимание! Мобикам нечего волноваться, их ждет одна судьба – смерть. NYT рассказал, что Путин готов потерять в войне России с Украиной до 300 тысяч своих солдат.