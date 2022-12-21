Путин выступил на коллегии Минобороны 21 декабря. Свое выступление диктатор начал с минуты молчания в память о погибших оккупантов, которых сам послал в Украину на верную смерть.

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О чем говорил Путин

Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО. Очевидно, что диктатор хочет оправдать поражения на фронте.

Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО,

– сказал он.

При этом он убежден, что возможности вооруженных сил России якобы увеличиваются с каждым днем ​​и этот процесс будет наращиваться.

Диктатор считает, что задачи "специальной военной операции" будут выполнены.

Без ядерных угроз не обошлось

Путин сказал, что будет поддерживать и усовершенствовать боеспособность "ядерной триады". По его словам, это база баланса сил в мире. Кроме того, диктатор пригрозил поставить межконтинентальные ракеты "Сармат" на боевое дежурство.