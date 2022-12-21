Россия продолжает пробивать дно. В этот раз в медийное пространстве забросили обращение депутата Свердловской области. Его разнесли росСМИ, сообщает 24 канал.

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Он просит Пригожина отправлять на войну в Украину заключенных женщин. Они вроде бы могут "помочь стране". Пригожин ответил, что совершенно "согласен с этим".

Кроме того, он добавил, что женщин могут отправлять в Украину не только медсестрами и связными, но и в составах диверсионных и снайперских пар. Подытожил свой опус Пригожин словами "есть сопротивление, но думаю, дожмем".

Обратите внимание! Пленные вагнеровцы рассказывают, как Пригожин им лжет, а потом бросает на фронт без еды и воды.

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