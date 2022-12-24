В Україні мобілізація триває планово. Поки нових хвиль не передбачають. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише 24 канал.

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"Ніяких хвиль не передбачається"

Горбач наголосив, що від початку мобілізації ніяких хвиль не було. На першому етапі призивали більше людей. Згодом показники знижувалися і зараз вони вже на набагато нижчому рівні, ніж на початку.

Представник командування Сухопутних військ також додав, що кількість призову мобілізованих залежить саме від ситуації на фронті. Зазначив, що всі показники щодо кількості особового складу є плановими, вони прораховуються Генеральним штабом, і планово здійснюється мобілізація Територіальними центрами комплектування.

Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля, не можна. Всі ці фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і призвано від 200 до 300 тисяч громадян, враховано. Тому зараз ми працюємо відповідно плану і ніяких хвиль не передбачається,

– підкреслив Горбач.

Наразі для комплектування ЗСУ необхідні всі спеціальності. Однак, перш за все, потрібні стрільці, зв'язківці, шифрувальники тощо.

Як відбуватиметься мобілізація після Нового року

Також начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнив, що мобілізація як до, так і після Нового року буде проводитись.

Мобілізація проходить постійно, щоденно, планово. Ми як і до Нового року призиваємо громадян на військову службу, точно так же будемо призивати і після Нового року. Можливо, будуть якісь коригування у планах, тому що мобілізація – це дуже складна система,

– підсумував Горбач.

Зверніть увагу! Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що мобілізація залежить від потреб війни. Вона зазначила: "Крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни". Водночас Маляр підкреслила, що про зміни щодо мобілізації говоритимуть публічно.