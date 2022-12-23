Очевидно, мобілізація в Україні зараз відбувається значно повільніше, аніж було на початку воєнних дій, однак все одно повістки продовжують вручати громадянам. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усю найголовнішу інформацію від експертів про те, які види повісток існують.

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Насамперед варто сказати, що інколи повістки вручають, аби не призвати на службу, а оновити дані про військовозобов'язаного. Зокрема, інформацію про його:

  • сімейний стан;
  • наявність або відсутність дітей;
  • стан здоров'я;
  • чи, наприклад, місце роботи.

У таких документах має бути зазначений термін, у який призовнику потрібно з'явитися до дільниці. Водночас там повинно бути прописано, що при собі повинен мати призовник:

  • паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення – тут і далі 24 Канал) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників);
  • обліково-послужну картку;
  • мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Як не дивно, людина, що отримала таку повістку, має пройти медичну комісію. Варто також сказати, що до таких документів додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. У ній зазначається інформація про придатність чи непридатність призовника до служби.

Мобілізаційне розпорядження вручають військовозобов'язаним чоловікам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до військової служби. Власне, після оголошення мобілізації здебільшого вручають мобілізаційне розпорядження. У таких документах пише, що військовозобов'язаний повинен з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Наостанок ще нагадаємо, що існує чимало фейків щодо того, хто і коли може вручати повістки чи мобілізаційні розпорядження. Потрібно знати свої права та обов'язки та завжди перевіряти інформацію.


Спростування фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу