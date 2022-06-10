У РНБО вирішили розвінчати фейки щодо вручення повісток в армію чоловікам призовного віку та розповіли, де їх можуть вручати під час воєнного стану.

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Де можуть вручати повістки

У РНБО зазначили, що інформація про те, що законом не передбачене вручення повісток на вулиці – не відповідає дійсності.

Повідомляється, що під час загальної мобілізації в Україні, яку продовжили до 23 серпня, громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання.

Повістки можуть вручати на роботі, вулицях або ж на блокпостах. У РНБО зазначили, що такий формат не суперечить закону.

Вручення повістки не означає мобілізацію

У РНБО заявили, що оримання повістки не означає відправлення на війну. Повідомляється, що у повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Відтак, вручення повістки не означає мобілізацію. Виклик до військкомату здійснюється для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.

Відповідальність за ухиляння від військової служби

У РНБО попередили, що за неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.

Окрім того, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Після повномасштабного російського вторгнення, яке розпочалося 24 лютого, в Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що наразі мобілізація в Україні відбувається за визначеними планами обсягами та термінами без зривів.

Призов по мобілізації – обов'язковий для усіх військовозобов'язаних. Під час мобілізації не підлягають призову на службу ряд категорії осіб.

Йдеться про працівників, які заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Мобілізації не підлягають тимчасово непридатні до військової служби. З повним переліком осіб, що не підлягають мобілізації, можна ознайомитися у відповідному законі.

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