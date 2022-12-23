Очевидно, что мобилизация в Украине сейчас происходит значительно медленнее, чем было в начале военных действий, однако все равно повестки продолжают вручать гражданам. В этом материале 24 Канал собрал всю главную информацию от экспертов о том, какие виды повесток существуют.
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Первый вид: повестка для уточнения данных
Прежде всего, следует сказать, что иногда повестки вручают, чтобы не призвать на службу, а обновить данные о военнообязанном. В частности, информацию о его:
- семейное положение;
- наличие или отсутствие детей;
- состояние здоровья;
- или, например, место работы.
Второй вид: повестка-призыв на срочную военную службу
В таких документах должен быть указан срок, в который призывнику нужно явиться на участок. В то же время, там должно быть прописано, что при себе должен иметь призывник:
- паспорт, военный билет (временное удостоверение – здесь и далее 24 Канал) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников);
- учетно-послужную карточку;
- мобилизационное распоряжение (при наличии).
Третий вид: повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК)
Как ни странно, человек, получивший такую повестку, должен пройти медицинскую комиссию. Следует также сказать, что к таким документам прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. В ней указывается информация о пригодности или непригодности призывника к службе.
Четвертый вид: мобилизационное распоряжение
Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к военной службе. Собственно, после объявления мобилизации в основном вручают мобилизационное распоряжение. В таких документах пишет, что военнообязанный должен явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.
Напоследок еще напомним, что существует немало фейков относительно того, кто и когда может вручать повестки или мобилизационные предписания. Следует знать свои права и обязанности и всегда проверять информацию.
Опровержение фейков по поводу вручению повесток / Картинка 24 Канала