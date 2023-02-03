Юрист Владислав Юрчак подчеркнул, что нужно всегда носить при себе документы, подтверждающие бронирование, следует носить при себе. В случае вручения повестки на улице, их нужно показать. Об этом пишет 24 Канал.

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Что делать, если повестку таки вручили

Если же повестку вручили, то с документами, подтверждающими бронирование, необходимо прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там эту повестку аннулируют.

В каких случаях могут аннулировать бронирование

При этом есть случаи, когда бронирование может быть прекращено. Это случается в случае:

истечение срока действия бронирования;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа), или его отмена;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особенный период;

ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Напомним, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", забронированные военнообязанные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации и военного положения.

Бронировать работников могут органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.