Юрист Владислав Юрчак объяснил 24 Каналу, что бронирование – это лишь одно из оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации.

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Для чего предприятия бронируют военнообязанных

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", забронированные военнообязанные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации и военной.

Бронировать работников могут органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

На какой срок можно получить отсрочку по бронированию

Юрист пояснил, что важным признаком бронирования является его срочный характер, в частности, срок бронирования конкретных военнообязанных определяется в решениях Минэкономики, однако не может превышать:

срок проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

6 месяцев – для остальных военнообязанных.

Поэтому работники оборонных предприятий, предприятий в области критической инфраструктуры, а также выполняющих мобилизационные задачи могут быть забронированы на 6 месяцев, в отличие от работающих в органах государственной власти и местного самоуправления и которые могут быть забронированы до окончания мобилизации.

Такой срок может быть продлен, и при условии соответствия требованиям закона деятельности предприятия соответствующие бронирования могут продолжаться неограниченное количество раз, пока предприятие будет соответствовать установленным критериям,

– уточнил юрист.