Глава Минобороны заверил, что мужчинам призывного возраста нужно будет явиться в призывные пункты Вооруженных Сил Украины. Соответствующую информацию чиновник рассказал иностранным СМИ, пишет 24 Канал.

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Что известно о мобилизации мужчин за границей

Рустем Умеров рассказал Welt, что украинские мужчины в возрасте 18 – 60 лет должны будут прийти в призывные пункты ВСУ. Министр намекнул, что в противном случае будут санкции.

Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно… Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей стране. Мы пришлем им приглашение,

– заявил Рустем Умеров изданию Bild.

По словам министра, важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют.

Глава украинского Минобороны добавил, что для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.

Уточнение: В Минобороны заявили, что СМИ не правильно подали слова Умерова о мобилизации мужчин из-за границы. По словам начальника управления прессы и информации Минобороны Иллариона Павлюка, никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет.

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