Глава Минобороны заверил, что мужчинам призывного возраста нужно будет явиться в призывные пункты Вооруженных Сил Украины. Соответствующую информацию чиновник рассказал иностранным СМИ, пишет 24 Канал.
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Что известно о мобилизации мужчин за границей
Рустем Умеров рассказал Welt, что украинские мужчины в возрасте 18 – 60 лет должны будут прийти в призывные пункты ВСУ. Министр намекнул, что в противном случае будут санкции.
Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно… Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей стране. Мы пришлем им приглашение,
– заявил Рустем Умеров изданию Bild.
По словам министра, важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют.
Глава украинского Минобороны добавил, что для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.
Зеленский рассказывал о мобилизации 450 – 500 тысяч
- Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря заявил, что Генштаб ВСУ на Ставке сообщил о том, что им нужно дополнительно мобилизовать украинцев 450 – 500 тысяч украинских мужчин призывного возраста.
- Президент Украины отметил, что это достаточно серьезная цифра и ему нужно больше аргументов для того, чтобы поддержать это направление.
- По словам украинского лидера, для мобилизации такого количества людей нужно дополнительные 500 миллиардов гривен. В этом отношении премьер-министр и министр экономики должны ответить, где наше государство раздобудет эту сумму. Ведь 1 воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги. То есть нам нужно найти три миллиона до того числа, что у нас есть – плюс три миллиона налогоплательщиков с января.