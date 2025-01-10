Закон, підписаний президентом встановлював дедлайн для повернення 1 січня 2025 року. Нещодавна Рада підтримала продовження терміну до 1 березня, передає 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Скільки дезертирів повернулося у стрій

За даними бюро, з моменту набуття законом чинності до війська з СЗЧ вже повернулося понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили військову частину. З них 4 тисяч 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі, щодо решти відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.

Начальник відділу комунікацій Головного управління ВСП ЗСУ Сергій Кузьменко тим часом заявив, що від загальної кількості військових, які після добровільного повернення на службу з СЗЧ були визначені до батальйонів резерву, до 90 відсотків вже направлені до військових частин.

Нагадаємо, що піся повернення із СЗЧ військових направляють до батальйонів резерву, після чого у них є можливість вибору військової частини.