Зеленський розглянув петицію та надав відповідь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.

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Як Зеленський відповів на петицію про демобілізацію

Глава держави відреагував на петицію про демобілізацію після 1,5 року служби та зазначив, що доручив прем'єру Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців.

Я звернувся до прем'єра-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені питання в електронній формі. Про відповідні результати Вас проінформує Кабінет Міністрів України,

– відповів Зеленський.

Що передбачає петиція

У петиції, автором якої є нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, Зеленського просять звернутися до Верховної Ради та невідкладно розглянути законопроєкт №9142. Він передбачає встановлення термінів для демобілізації.

Згідно з ним, громадяни України матимуть право на звільнення через 1,5 року мобілізації, якщо не захочуть продовжувати служити. А ті, хто відслужив максимальний термін за призовом під час мобілізації та вже демобілізувався, зможуть отримати відстрочку від призову на 5 років.

Зазначимо, що проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації у Верховній раді зареєстрували 24 березня 2023 року.