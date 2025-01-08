Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що міністр оборони України Рустем Умєров уже перебуває в Німеччині та проводить перші зустрічі.

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Які очікування у Зеленського від "Рамштайну"

Зеленський повідомив, що завтра, 9 січня, він буде присутнім на зустрічі у форматі "Рамштайн", де запланові перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів

Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію,

– наголосив президент.

Він додав, що це є можливим за умови, якщо партнери зможуть реалізувати попередні домовленості. Також на зустрічі будуть обговорювати, як українські оборонні коаліції продовжать працювати у 2025 році.

"Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку", – наголосив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що таке рішення буде правильним для всіх у Європі.