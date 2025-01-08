Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров уже находится в Германии и проводит первые встречи.

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Какие ожидания у Зеленского от "Рамштайн"

Зеленский сообщил, что завтра, 9 января, он будет присутствовать на встрече в формате "Рамштайн", где запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих

Министр обороны Украины Умеров уже в Германии и начал первые встречи. Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу ПВО, дать Украине возможность как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что это возможно при условии, если партнеры смогут реализовать предыдущие договоренности. Также на встрече будут обсуждать, как украинские оборонные коалиции продолжат работать в 2025 году.

"Европа имеет только один выбор – и это исторический выбор – стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя. Надо быть взрослыми в этом мире и быть готовыми сделать свой европейский вклад в глобальную безопасность", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что такое решение будет правильным для всех в Европе.