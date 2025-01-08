Как отметил новоизбранный президент США Дональд Трамп, из-за того, что прежняя администрация допустила вступление Украины в Альянс, российский диктатор начал войну. Однако Зеленский наоборот считает, что война началась, потому что Украина не стала членом НАТО и не получила гарантий безопасности. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление главы государства, которого цитирует Укринформ.

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Украина будет говорить с США о гарантиях безопасности

Во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен Владимир Зеленский сказал, что союз Америки и Европы должен объединить усилия с Украиной для того, чтобы остановить Путина и не допустить войны в будущем.

Помните, Украине говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать быстрых выводов. Так у нас было и с Patriot, и с ракетными системами, и с другим оружием натовского образца. Надо работать и делать все, чтобы Украина получила достойные, достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина,

– отметил Зеленский.

Он также добавил, что надеяться на возвращение украинцев из Европы не стоит, пока Украина не получит гарантии безопасности.

Мы хотим конкретных гарантий безопасности, и мы просим об этом союз Америки и Европы. Я об этом буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки. Не делайте сразу те или иные выводы,

– призвал президент.

Позиция Альянса относительно вступления Украины

Как рассказал Президент Украины, в НАТО не было общей поддержки вступления Украины. Многие страны были категорически против того, чтобы принимать в Альянс Украину. Россия не боялась, что кто-то из стран НАТО станет на защиту, а потому начала войну.

Если мы говорим открыто, то надо обратить внимание и сказать честно – нас там (в НАТО – 24 Канал) не видели. Я считаю, что это одна из причин, почему у нас война. Потому что не боялись, что Украина будет с кем-то. Путин понимал, что за Украину никто не вступится. Его армия больше, и он думал, что может нас уничтожить. Но украинская армия – армия сильных людей. Наш народ поразил весь мир,

– сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Украина может рассмотреть идею гибридного вхождения Украины в НАТО, которую ранее руководство государства категорически отвергало.