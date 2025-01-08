Политолог Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что Украина сейчас переживает не лучший период, чтобы говорить о вступлении в Альянс. Однако, по его мнению, иногда такое "окно возможностей" появляется.

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Членство Украины в НАТО

Максим Несвитайлов напомнил, что в 2023 году бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказывал идею о гибридном вхождении Украины в Альянс. По словам политолога, на эту тему говорили снова несколько месяцев назад.

Оба раза мы (Украина – 24 Канал) отвергали эту историю, а вот сейчас начали говорить, что такой вариант можно рассмотреть. Он вполне приемлем, но это "окно возможностей" не выглядит открытым,

– отметил он.

Есть немало дискуссий относительно вероятного завершения российско-украинской войны в ближайшее время. По мнению Несвитайлова, это маловероятно, ведь он считает, что есть угроза масштабирования конфликта.

Та система международных отношений, которая существовала, не работает. Нужен перезапуск, а это происходит после глобальных катаклизм,

– высказался политолог.

К слову, Владимир Зеленский отметил, что гарантии Альянса могут распространяться на контролируемые правительством территории. Он отметил важность вооружения и санкций для усиления давления на Россию.