Он выдвинул предложение о вступлении Украины в НАТО. Но, по его словам, нас должны взять без гарантий для оккупированных Россией территорий.

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Откладывать вопросы членства нельзя

По словам Расмуссена, вопрос членства Украины в НАТО нельзя снова откладывать на следующий год.

Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину к вступлению в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО,

– подчеркнул он.

Сторонников членства нашей страны в Альянсе сдерживает почти невозможность предложить членство стране, которая находится в состоянии войны. Ведь статья 5 НАТО о коллективной самообороне предусматривает, что все страны-члены должны стать на активную защиту государства, находящегося в конфликте. Это фактически означало бы войну НАТО против России.

Следовательно, Расмуссен утверждает, что исключение из НАТО территории, удерживаемой Россией, уменьшило бы угрозу конфликта между Москвой и Альянсом.

Отрицает заморозку войны

В то же время, Расмуссен возразил, что этот шаг заморозит войну, отдав украинскую территорию России.

Абсолютная надежность гарантий по статье 5 удержала бы Россию от усиления нападений на украинскую территорию в рамках НАТО и таким образом освободила бы украинские силы для отправки на фронт,

– добавил он.

По его словам, чтобы сделать 5 статью надежной, следует дать России "четкий сигнал о том, что любое нарушение территории НАТО получит ответ". Он добавил, что в определенном смысле это предложение похоже на введение беспилотной зоны для России. Чтобы у нее не было возможности летать над украинской территорией или бить ракетами украинские города.

Журналисты пишут, что сейчас ведутся переговоры по привлечению военных специалистов к следующему саммиту НАТО. Все для того, чтобы проработать идею Расмуссена. В частности, как в условиях активных боевых действий провести надежную демаркационную линию, которая бы показывала территорию Украины, которая считается территорией НАТО и территорию, оккупированную Россией.

Обратим внимание! Расмуссен заявил о неточном прецеденте, ведь Западная Германия стала частью Альянса в 1955 году. Следовательно, статья 5 распространялась на ее территорию, но не на Восточную Германию.

Три причины, почему Украине должны предложить членство

Их также назвал Расмуссен. Пройдемся по ним, чтобы понимать, на чем делает акцент экс-генсек НАТО.

Первая причина – Украина в НАТО была бы оплотом против все еще агрессивной России.

Мы должны понять, что серые зоны – это зоны опасности. Нейтралитета в старом смысле больше не существует. Серые зоны становятся для Путина соблазном для нападения,

– очертил он вторую причину.

Ресмуссен также утверждает, что украинская армия – сейчас самая закаленная в боях армия в Европе и может стать достоянием и примером других европейских государств. Собственно, это третья причина, по мнению экс-генсека.