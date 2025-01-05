Глава государства в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману объяснил, что законодательное приглашение в НАТО делается Украине в международно признанных границах. Впрочем, гарантии Альянса могут действовать на части территории, которая контролируется правительством, передает 24 Канал.

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Возможно ли вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий

Владимир Зеленский считает, что такой вариант вполне возможен. В то же время он также подчеркнул важность вооружения Украины. Политик отказался публично раскрывать детали вооруженного пакета, который нужно предоставить Киеву. Он заметил, что передача необходимого оружия зависит от политической воли США. Частично вооружением Украину должны обеспечить американцы, а частично – ЕС.

Кроме того, нужны санкции. По мнению Зеленского, нужно полностью вытеснить российскую энергетику с рынка и заменить ее на дешевую американскую нефть и газ. Президент заметил, что это будет выгодно миру и принесет США деньги, а у Путина, наоборот, закончатся средства на войну.

К слову, президент пожаловался, что союзники перед началом вторжением не помогли Украине. Он просил их об оружии и санкциях. Но партнеры говорили, что пойдут на это, если "Путин пересечет границу и начнет убивать".