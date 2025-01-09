Зеленский рассмотрел петицию и предоставил ответ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

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Как Зеленский ответил на петицию о демобилизации

Глава государства отреагировал на петицию о демобилизации после 1,5 года службы и отметил, что поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать вопрос демобилизации военнослужащих.

Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые вопросы в электронной форме. О соответствующих результатах Вас проинформирует Кабинет Министров Украины,

– ответил Зеленский.

Что предусматривает петиция

В петиции, автором которой является нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Зеленского просят обратиться в Верховную Раду и безотлагательно рассмотреть законопроект №9142. Он предусматривает установление сроков для демобилизации.

Согласно ему, граждане Украины будут иметь право на увольнение через 1,5 года мобилизации, если не захотят продолжать служить. А те, кто отслужил максимальный срок по призыву по мобилизации и уже демобилизовался, смогут получить отсрочку от призыва на 5 лет.

Отметим, что проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения сроков военной службы по призыву по мобилизации в Верховной Раде зарегистрировали 24 марта 2023 года.