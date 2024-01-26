Ранее в Офисе президента рассматривалась концепция разрешения на бронирование сотрудника опираясь на размер заработной платы. Как отмечают Forbes, новая же инициатива имеет целью убрать "разделение на классы", что было недостатком прошлой идеи.

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Детали предложения депутатов

Депутаты экономического комитета в новом законопроекте о мобилизации предлагают ввести новый платеж для возможности бронирования всех работников. Сейчас рассматривается вариант добавить к 1,5% военного сбора фиксированную ставку в размере 20 000 гривен. Эти средства будут идти исключительно на нужды армии.

Установление любых критериев (относительно заработной платы – 24 Канал) будет восприниматься обществом, как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать,

– объясняет председатель экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.

Однако важно, что для бронирования работники должны быть официально оформлены, а у компании не должно быть задолженности по уплате налогов. Рассчитывать на бронь, по предварительному проекту, смогут только 50% от военнообязанных в штате.

Эта концепция поможет избежать повышения налогов, ведь такая уплата будет добровольной. По разным сценариям фиксированная ставка за бронирование может принести от 18 до 155 миллиардов гривен в год. Кроме этого, принятие законопроекта поможет вывести из тени часть бизнеса.

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