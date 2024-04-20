Известно, что законопроект предусматривает, что осужденные должны дать согласие на мобилизацию, иметь надлежащее состояние здоровья и соответствовать ряду других категорий. Кроме этого, будут учитывать тяжесть их преступлений.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Решения могут не нравиться обществу

Елена Шуляк в эфире телемарафона рассказала, что такая инициатива была проговорена, к ее реализации активно присоединились Минюст, Генштаб ВСУ, Минобороны, а также Профильный парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Она отметила, что это как раз ответ на один из запросов военных – привлечь к службе в Вооруженных Силах Украины часть осужденных.

Мы все хорошо понимаем, что на сегодня не может Верховная Рада принимать исключительно популярные решения. Мы вынуждены принимать еще и те решения, которые на 100% могут не нравиться обществу. Но прежде всего нужно осознавать, что для нас всех победа это самая главная задача для всех, и для каждого на своем рабочем месте,

– заявила она.

Поэтому, по ее словам, когда рассматривали, принимали соответствующее законодательное решение о том, что осужденные могут служить в Вооруженных Силах Украины, чиновники понимали, что враг сегодня действует на истощение, а это возможность привлечь к службе тысячи осужденных.

Шуляк также напомнила, что согласно законопроекту, который в первом чтении приняла Верховная Рада, обязательно потребуется как согласие непосредственно самого осужденного, так и командира воинской части, который также будет предоставлять согласие.

Он должен утвердить, что он видит этого осужденного в службе, или он действительно его приобщит или в воинскую часть, или в специализированное подразделение, в котором будут формироваться такие лица.

Мы предусмотрели, что только добровольное согласие двух сторон позволит осужденному подписать соответствующий контракт. Также мы предусмотрели. что осужденный дважды будет проходить медицинский осмотр,

– добавила чиновница.

В частности, она заметила, что если такие осужденные, например, покинут поле боя или где-то не захотят выполнять свой долг, то к ним применят "повышенное наказание". Шуляк добавила, что возможно ко второму чтению законопроект претерпит изменения, но по мнению комитета, на сегодня это решение, которое было реализовано парламентом по запросу наших военных, является абсолютно логичным.