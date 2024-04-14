В Комитет по вопросам нацбезопасности четко отметили, что никакой депортации мужчин не будет.
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Будут ли возвращать мужчин из-за границы
Так, член Комитета Ирина Фриз объяснила журналистам, что пока нет такого механизма ни в украинском, ни в международном законодательстве, который бы предусматривал депортацию людей во время военного положения из других стран.
В то же время нардеп рассказала, что новый закон о мобилизации введет определенные изменения для украинцев, которые живут за рубежом. Так, только при наличии военно-учетных документов мужчины призывного возраста за пределами Украины смогут оформить паспорта и получить консульские услуги.
Это нововведение, по словам Фриз, нужно только для военного учета, чтобы Минобороны и Генштаб понимали, сколько граждан находится за рубежом.
Нардеп напомнила, что мужчины будут иметь два месяца с момента вступления в силу закона для того, чтобы обновить свои данные. Они смогут сделать это через электронный кабинет. Кроме того, обновление данных будет происходить в ТЦК и ЦПАУ.
Призыв мужчин из-за рубежа: что известно
- В прошлом году медиа активно писали о том, что власть подумывает над возвращением своих граждан из-за рубежа.
- У Минобороны говорили, что обсуждения депортации военнообязанных нет.
- Владимир Зеленский также неоднократно комментировалвероятность призыва мужчин из-за границы. По его словам, это вопрос о справедливости и законе. Президент отметил, что гражданин Украины во время войны должен находиться на родине и там, или воевать, или работать.
- Если человек не мобилизован, то он должен работать в Украине и платить налоги, таким образом удерживая армию.
- Напомним, что в обществе обсуждают вопрос замены защитников, которые уже воюют более двух лет, и проведения новой волны мобилизации.
- Зеленский заявлял, что пока нет необходимости в призыве полмиллиона человек. Главком Сырский нашел резерв в Вооруженных Силах.