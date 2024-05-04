Об этом в эфире телемарафона сообщила директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова, передает 24 Канал.

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Как именно будут определять пригодность

Чиновница рассказала, что в соответствии с обновленным приказом № 402 и тех изменений, что в нем есть, исчезает понятие "ограниченно годный". Остаются статусы "годный" и "непригодный".

"У годных есть полностью годный или годные к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии пригодности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций", – сказала Сухорукова.

В то же время добавила, что заболевания разбиты на группы. В каждой из них есть несколько категорий.

Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение пригодности или непригодности или пригодности для прохождения службы в отдельных частях. Еще раз, – в зависимости от степени нарушения функций,

– подчеркнула чиновница.

По ее словам, критерии пригодности, объединены по принципу "заболевание – степень нарушения функций".

В частности, в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт "непригодный", в котором около 5000 диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодны, так полностью и непригодны, опять же, в зависимости от степени нарушения функций,

– подчеркнула директор департамента.

Для лучшего понимания специфики чиновница привела следующие примеры:

была язва, остался только рубец – человек пригоден;

язва была с осложнением, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, – не пригоден;

ампутации на любом уровне, кроме кисти, стопы и пальцев, – не пригоден;

отсутствие одного глаза (слепота одного глаза) – не пригоден.

Сухорукова также рассказала, что в случае ухудшения здоровья, у военнослужащего всегда есть возможность обратиться к своему командиру с рапортом.

"В свою очередь, командир воинской части может направить военнослужащего как на лечение, так и на прохождение военно-врачебной экспертизы", – отметила чиновница.

Краткая справка. С 4 мая в Украине отменили статус "ограниченно годный". Его заменили на 5 новых категорий годности к военной службе. Подробнее читайте здесь.