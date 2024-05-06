Оновлення військово-облікових даних громадянами України необхідне для того, щоб держава могла оцінити свій мобілізаційний потенціал. Після оновлення буде точна інформація про всіх військовозобов'язаних, придатних до мобілізації у разі воєнного стану.
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Які дані оновлюються та в який термін
- Особисті дані: ПІБ, дата народження, місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти.
- Інформація про освіту та військово-облікову спеціальність.
- Сімейний стан.
- Дані про стан здоров'я.
- Місце роботи (навчання).
Військово-облікові дані ведуться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг). За ці дані відповідають районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання громадянина,
– говорить юрист Ярослав Звоненко
Оновлювати свої дані можна одним зі способів:
- особисто у ТЦК за місцем проживання,
- надіславши відповідні документи цінним листом з описом вкладення,
- з набранням чинності нового закону про мобілізацію з’явиться можливість оновлювати дані через ЦНАПи та Електронний кабінет військовозобов’язаного.
Як оновити дані тим, хто за кордоном
Є два способи оновлення військово-облікових даних за кордоном:
- Через дипломатичну установу України. Для цього необхідно звернутися до посольства або консульства України в країні вашого перебування. З собою потрібно мати паспорт громадянина України, військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та документи, що підтверджують місце проживання за кордоном.
- Через Електронний кабінет військовозобов’язаного.
Санкції проти тих, хто не оновить дані
Чоловіки, які не оновлять свої дані до 16 липня 2024 року, можуть мати такі наслідки:
- Штраф від 3 000 до 5 000 гривень.
- Обмеження на виїзд з країни.
- Неможливість отримання консульських послуг.
Останні новини мобілізації в Україні
- Згідно з новими змінами до наказу щодо ВЛК, під час визначення придатності чи непридатності військовозобов'язаного будуть брати до уваги не лише його хвороби, але й порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання.
- Також 4 травня вступили в дію норми, які змінюють Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ відповідно до Наказу Міноборони №402. В Україні фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності.
- Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися тільки чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви, заявили в Департаменті охорони здоров'я Міністерства оборони.
- Втім, обмежено придатні військовозобов'язані й не тільки можуть оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Це можна буде зробити як через ВЛК вищого порядку, так і через суд.