Як це зробити, в ефірі телемарафону розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова, передає 24 Канал.

До речі У Міноборони пояснили, як будуть визначати придатність до військової служби

Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії

Посадовиця розповіла, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з цим висновком. Зробити це можна через військово-лікарську комісію вищого рівня.

Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду,

– зазначила Сухорукова.

ВЛК не зможе приймати рішення на власний розсуд