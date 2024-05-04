Як це зробити, в ефірі телемарафону розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова, передає 24 Канал.
До речі У Міноборони пояснили, як будуть визначати придатність до військової служби
Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії
Посадовиця розповіла, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з цим висновком. Зробити це можна через військово-лікарську комісію вищого рівня.
Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду,
– зазначила Сухорукова.
ВЛК не зможе приймати рішення на власний розсуд
- У Департаменті охорони здоров'я також заявили, що в Україні фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності до військової служби.
- Пояснили: "Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви".