Заниматься утверждением списков забронированных от мобилизации будет Минобороны. Соответствующие изменения были утверждены правительством 8 мая.
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Утверждать списки забронированных от мобилизации будет Минобороны
Кабинет министров утвердил изменения в порядке бронирования военнообязанных во время военного положения. Теперь ответственность за утверждение списков забронированных перешла с Генштаба ВСУ на Минобороны.
Эта инициатива предусматривает, что центральные органы исполнительной власти после получения списков забронированных от предприятий, проверяют их полноту и соответствие требованиям, после чего подают их на согласование Министерству обороны.
Других существенных изменений пока не вносили. Бронирование осуществляется по решению Минэкономики, как и раньше.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Генштабе объяснили, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Это касается даже тех, у кого есть отметка о снятии с воинского учета.
- Сейчас в Раде продолжаются обсуждения, по модели экономического бронирования. Нардепы рассматривают три возможные модели, одна из них касается ФЛП.
- Также 9 мая Зеленский подписал указ о продлении действия всеобщей мобилизации и военного положения на 90 дней. Они будут действовать с 14 мая по 11 августа 2024 года.