Заниматься утверждением списков забронированных от мобилизации будет Минобороны. Соответствующие изменения были утверждены правительством 8 мая.

Смотрите также Срок действия отсрочки по бронированию: что изменится в мае

Утверждать списки забронированных от мобилизации будет Минобороны

Кабинет министров утвердил изменения в порядке бронирования военнообязанных во время военного положения. Теперь ответственность за утверждение списков забронированных перешла с Генштаба ВСУ на Минобороны.

Эта инициатива предусматривает, что центральные органы исполнительной власти после получения списков забронированных от предприятий, проверяют их полноту и соответствие требованиям, после чего подают их на согласование Министерству обороны.

Других существенных изменений пока не вносили. Бронирование осуществляется по решению Минэкономики, как и раньше.

Мобилизация в Украине: последние новости