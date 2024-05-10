Займатися затвердженням списків заброньованих від мобілізації буде Міноборони. Відповідні зміни були затверджені урядом 8 травня.
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Затверджувати списки заброньованих від мобілізації буде Міноборони
Кабінет міністрів затвердив зміни у порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Тепер відповідальність за затвердження списків заброньованих перейшла з Генштабу ЗСУ на Міноборони.
Ця ініціатива передбачає, що центральні органи виконавчої влади після отримання списків заброньованих від підприємств, перевіряють їх повноту та відповідність вимогам, після чого подають їх на погодження Міністерству оборони.
Інших суттєвих змін поки що не вносили. Бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки, як і раніше.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У Генштабі пояснили, що усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Це стосується навіть тих, у кого є відмітка про зняття з військового обліку.
- Наразі у Раді тривають обговорення, щодо моделі економічного бронювання. Нардепи розглядають три можливі моделі, одна з них стосується ФОПів.
- Також 9 травня Зеленський підписав указ про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану на 90 днів. Вони будуть діяти з 14 травня по 11 серпня 2024 року.