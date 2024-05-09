Відповідно, до ухваленних документів, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні будуть діяти з 14 травня по 11 серпня 2024 року.

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Нові 90 днів війни

Зазначимо, що президент Зеленський 6 травня вніс до Верховної Ради законопроєкти під номерами 11234 та 11235, у яких пропонувалося подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. У пояснювальній записці йшлося, що такі заходи необхідні для відбиття російської агресії.

Наступного дня, 7 травня, Комітет з нацбезпеки схвалив відповідні законопроєкти. А вже 8 травня під час засідання їх підтримав парламент. За продовження воєнного стану голоси віддали 339 народних депутатів, а за продовження мобілізації – 336.

Нагадаємо, що це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни. Востаннє таке рішення було ухвалене 7 лютого.

Верховна Рада збільшила штрафи для ухилянтів

9 травня нардепи проголосували у другому читанні за законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації. Так, тепер за порушення військового обліку доведеться сплатити від 3 400 до 5 100 гривень, а за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час треба заплатити від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Громадяни, які порушать законодавство про оборону та мобілізацію у воєнний час мусять витягнути з гаманців від 17 000 до 25 500 гривень. Посадові та юридичні особи заплатять більше – від 34 000 до 59 500 гривень.