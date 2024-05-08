Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він додав, що ризики по антикорупції, зокрема по топ-корупціонерам, на яких наголошував антикорупційний комітет, прибрали тільки частково.

Читайте також Кабмін продовжив строк бронювання від мобілізації: на скільки саме

Ключові аспекти законопроєкту

Очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк пояснила, що цей законопроєкт став ініціативою військових з Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ за підтримки Міністерства юстиції України.

За її словами, ключовими аспектами законопроєкту є:

мобілізація в'язнів, а точніше реалізація щодо таких категорій громадян механізму УДЗ тільки за рішенням суду;

тільки добровільність такого рішення самим ув'язненим;

згода від командира військової частини;

відповідність психічного стану та стану здоров'я ув'язненого вимогам служби в ЗСУ (проходження попереднього медичного огляду у в’язниці, а далі проходження ВЛК);

понад три роки терміну перебування у в'язниці до закінчення визначеного покарання;

Важливо також зазначити, що така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють.