Так, відповідно до постанови Кабміну, строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним за рішенням Міністерства економіки, продовжуються автоматично на один місяць.

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Кому з чоловіків подовжили відстрочку

Водночас це не стосується тих відстрочок, термін яких витік за день до схвалення цього рішення. Про це розповів постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що відстрочки сьогодні надають різним категоріям чоловіків призовного віку. Це можуть бути, наприклад, студенти, особи, які виховують самостійно неповнолітню дитину, особи, які здійснюють постійний догляд за хворими родичами тощо. Право на відстрочку мають також особи заброньовані державними органами влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими приватними підприємствами. Саме останнім подовжили строк дії відстрочки на місяць.

Зазначимо, що за чинним законодавством забронювати могли працівників підприємств й організації, що є критично важливими для економіки України. Також під бронювання підпадають спеціалізовані установи ООН, посольства, представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, що реалізують проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Вони мали відповідати хоча б 2 – 3 критеріям із 7.

У ЗМІ зазначають, що, ймовірно, рішення Кабміну пов'язане із чергами біля ТЦК, які зросли по Україні останніми тижнями. Чоловіки, які мають бронювання, поспішають оновити дані.