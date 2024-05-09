Тепер цей законопроєкт мають підписати очільник Верховної Ради і президент Володимир Зеленський. Штрафи для ухилянтів, відповідно до ініціативи, будуть підвищені у кілька разів.

До теми Законопроєкт про штрафи для ухилянтів Рада планує ухвалити з правками: коли це може відбутися

Рада проголосувала за підвищення штрафів для ухилянтів

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що парламент проголосував в цілому за законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації.

За відповідне рішення проголосували 256 народних обранців.



Верховна Рада проголосувала за підвищення штрафів для ухилянтів / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Нардеп також наголосив, що об'єктивно, всі зміни, які обіцяв комітет внести про пом'якшення до законопроєкту, зробили. Багато негативних норм теж прибрали.

Які зміни відбудуться з ухваленням законопроєкту

Згідно з законопроєктом, очікується, що суми штрафів для ухилянтів будуть наступними:

За порушення правил військового обліку: штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень;

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб;

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Цей закон має набрати чинності через місяць після того, як його підпише президент України.

Верховна Рада ухвалила низку рішень стосовно мобілізації