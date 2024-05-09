Тепер цей законопроєкт мають підписати очільник Верховної Ради і президент Володимир Зеленський. Штрафи для ухилянтів, відповідно до ініціативи, будуть підвищені у кілька разів.
До теми Законопроєкт про штрафи для ухилянтів Рада планує ухвалити з правками: коли це може відбутися
Рада проголосувала за підвищення штрафів для ухилянтів
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що парламент проголосував в цілому за законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації.
За відповідне рішення проголосували 256 народних обранців.
Верховна Рада проголосувала за підвищення штрафів для ухилянтів / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка
Нардеп також наголосив, що об'єктивно, всі зміни, які обіцяв комітет внести про пом'якшення до законопроєкту, зробили. Багато негативних норм теж прибрали.
Які зміни відбудуться з ухваленням законопроєкту
Згідно з законопроєктом, очікується, що суми штрафів для ухилянтів будуть наступними:
- За порушення правил військового обліку: штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень;
- За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб;
- За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.
Цей закон має набрати чинності через місяць після того, як його підпише президент України.
Верховна Рада ухвалила низку рішень стосовно мобілізації
- Український парламент 8 травня затвердив указ президента про продовження дії воєнного стану і, як наслідок, мобілізації. Воєнний стан продовжать ще на 90 днів – з 14 травня 2024 року по 11 серпня 2024 року.
- Цього ж дня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. За відповідну ініціативу проголосували 279 народних депутатів.
- Очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія також розповів, що український парламент розглядає дві моделі економічного бронювання. Так, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов'язаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця. А от друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобов'язаних.