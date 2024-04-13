Про це в етері телемарафону сказав перший заступник спікера Верховної ради Олександр Корнієнко. Зокрема, законопроєкт міститиме значне підвищення штрафів для ухилянтів, передає 24 Канал.
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Рада може розглянути законопроєкт наступного пленарного тижня
Корнієнко зазначив, що, на його думку, ухвалити законопроєкт про штрафи для ухилянтів можуть через тиждень, коли будуть пленарні засідання Верховної Ради.
Там (у законопроєкті про штрафи для ухилянтів – 24 Канал) уряд вносив жорстку редакцію, але депутати трохи відкрутили,
– розповів народний обранець.
Перший заступник спікера Верховної Ради очікує, що до законопроєкту внесуть правки, оскільки потрібно знайти баланс з можливістю людей платити штрафи. Зокрема, це потрібно, щоб не перевантажувати виконавчу службу.
"Треба встановити штрафи, щоб вони були відчутними для людей, але й не 100 тисяч гривень, щоб їх потім 10 років стягувати", – наголосив Корнієнко.
Нардепи схвалили проєкт закону у першому читанні
- Верховна Рада 10 квітня проголосувала за законопроєкт про покарання за порушення правил мобілізації та військового обліку. За відповідну ініціативу в першому читанні проголосували "за" 254 народні обранці.
- Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що оскільки законопроєкт проголосовано тільки у першому читанні та за основу, то по факту наразі схвалена урядова версія з усіма нормами. Всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на комітеті українського парламенту.
- Варто зазначити, що законопроєкт про покарання для ухилянтів зареєстрували ще у грудні 2023 року, а його ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тоді уряд запропонував, щоб за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, включно з відмовою від проходження медичного огляду, карали тюремним терміном на 3 – 5 років. Також були значно підвищені штрафи.
- Водночас Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності, який нещодавно розглянув цей законопроєкт, рекомендував зменшити розміри штрафів і прибрати кримінальну відповідальність.