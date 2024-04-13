Про це в етері телемарафону сказав перший заступник спікера Верховної ради Олександр Корнієнко. Зокрема, законопроєкт міститиме значне підвищення штрафів для ухилянтів, передає 24 Канал.

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Рада може розглянути законопроєкт наступного пленарного тижня

Корнієнко зазначив, що, на його думку, ухвалити законопроєкт про штрафи для ухилянтів можуть через тиждень, коли будуть пленарні засідання Верховної Ради.

Там (у законопроєкті про штрафи для ухилянтів – 24 Канал) уряд вносив жорстку редакцію, але депутати трохи відкрутили,

– розповів народний обранець.

Перший заступник спікера Верховної Ради очікує, що до законопроєкту внесуть правки, оскільки потрібно знайти баланс з можливістю людей платити штрафи. Зокрема, це потрібно, щоб не перевантажувати виконавчу службу.

"Треба встановити штрафи, щоб вони були відчутними для людей, але й не 100 тисяч гривень, щоб їх потім 10 років стягувати", – наголосив Корнієнко.

Нардепи схвалили проєкт закону у першому читанні