Експерти YouControl проаналізували дані, які є у відкритому доступі в Єдиному державного реєстру декларацій. А саме – 11 розділ декларацій "Доходи, у тому числі подарунки". Тут фахівці виявили 391 декларацію за 2022 – 2023 роки, заповнену чинними народними депутатами.
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Згідно з дослідженням R&D центру YouControl:
- 42% від 7 мільярдів гривень заробили нардепи "Європейської Солідарності" Петра Порошенка,
- 18% – "Слуги народу",
- 12% – "Партії "За майбутнє",
- 6% – "Довіри",
- 5% – доходи позафракційних нардепів.
Доходи інших політсил складають трохи більше, ніж 10% від загальної суми,
– йдеться у дослідженні.
Таким чином, доходи опозиційних нардепів від "Європейської Солідарності" в 2,33 раза більші, ніж доходи провладної фракції "Слуга народу". Загальний дохід депутатів "Європейської Солідарності" за 2022 – 2023 роки складає трохи більше, ніж 3 мільярди гривень.
Доходи парламентарів за 2022 – 2023 роки / Фото YouControl
Хто отримав найбільші доходи у "Європейській Солідарності"
Найбільші доходи, окрім самого Петра Порошенка, у його фракції зазначили:
- Андрій Лопушанський – 17 мільйонів гривень,
- Вікторія Сюмар – понад 13 мільйонів гривень,
- Ніна Южаніна, сума доходів якої зросла більш, ніж у 8 разів, і склала 5,4 мільйона гривень проти 640 тисяч у 2022 році.
Як раніше повідомляло НАЗК, доходи Петра Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки повномасштабної війни. Лідер "Євросолідарності" увійшов у ТОП-3 найбагатших людей України. Багатшими за Порошенка виявились лише Ахметов і Пінчук.