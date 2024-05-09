Эксперты YouControl проанализировали данные, которые есть в открытом доступе в Едином государственном реестре деклараций. А именно – 11 раздел деклараций "Доходы, в том числе подарки". Здесь специалисты обнаружили 391 декларацию за 2022 – 2023 годы, заполненную действующими народными депутатами.

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Согласно исследованию R&D центра YouControl:

42% от 7 миллиардов гривен заработали нардепы "Европейской Солидарности" Петра Порошенко,

18% – "Слуги народа",

12% – "Партии "За будущее",

6% – "Доверия",

5% – доходы внефракционных нардепов.

Доходы других политсил составляют чуть более, чем 10% от общей суммы,

– говорится в исследовании.

Таким образом, доходы оппозиционных нардепов от "Европейской Солидарности" в 2,33 раза больше, чем доходы провластной фракции "Слуга народа". Общий доход депутатов "Европейской Солидарности" за 2022 – 2023 годы составляет чуть более, чем 3 миллиарда гривен.

Доходы парламентариев за 2022 – 2023 годы / Фото YouControl

Кто получил наибольшие доходы в "Европейской Солидарности"

Самые большие доходы, кроме самого Петра Порошенко, в его фракции отметили:

Андрей Лопушанский – 17 миллионов гривен,

Виктория Сюмар – более 13 миллионов гривен,

Нина Южанина, сумма доходов которой выросла более, чем в 8 раз, и составила 5,4 миллиона гривен против 640 тысяч в 2022 году.

Как ранее сообщало НАПК, доходы Петра Порошенко увеличились почти в 20 раз за 2 года полномасштабной войны. Лидер "Евросолидарности" вошел в ТОП-3 самых богатых людей Украины. Богаче Порошенко оказались только Ахметов и Пинчук.