Об особенностях работы электронного кабинета военнообязанного рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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ВВК без очередей
После запуска е-кабинета каждый сможет дистанционно обновить свои персональные военно-учетные данные.
Обновление персональных данных через электронный кабинет без ВВК – это будет уже один из шагов, а дальше территориальные центры для тех граждан, которые будут иметь необходимость, обязанность пройти ВВК, дистанционно, в обычном режиме пришлют им повестку или через электронный кабинет вызовут на определенное время, когда им необходимо будет пройти именно военно-врачебную комиссию,
– пояснил Вениславский.
Именно такая возможность была предусмотрена в законе о мобилизации для максимального удобства и предотвращения очередей в ТЦК.
Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, они выполняют требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней. А относительно прохождения ВВК уже ТЦК будет присылать соответствующие сообщения о том, что необходимо пройти ВВК,
– подытожил нардеп.
Можно ли отказаться от прохождения ВВК
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане, которые приписаны к призывным участкам, и которые только собираются к ним приписываться, обязаны проходить обязательный медицинский осмотр. По словам адвоката Екатерины Анищенко, прямого запрета отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии в Украине нет. Однако на практике отказ будет нести за собой административную ответственность.
Кроме того, в период военного положения отказ от прохождения ВВК противоречит нормам действующего законодательства, поскольку Приказом МОУ № 402 от 14 августа 2008 года указано, что основная цель ВВК – обеспечение качественного призыва граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ.