Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук
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Изменения по бронированию
По его словам, изменения касаются бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате войны имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины.
Стоит отметить, что перечень таких предприятий утверждается Министерством энергетики Украины.
Ограничение до 50% от общего количества военнообязанных может быть превышено в случае обоснованной необходимости. К предприятиям топливно-энергетического комплекса ограничение не применяется.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает, что бронированию подлежат работники критически важных предприятий, государственные служащие категории "А", главы областных, районных советов, сельские, поселковые, городские головы.
- Согласно новому закону, работники ТЦК смогут забирать у граждан и предприятий автомобили в пользу ВСУ. Представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что хоть изъятие машин у граждан Украины во время военного положения вполне возможно, отбирать легковые авто для нужд армии не будут.
- Сейчас в Раде не утихают обсуждения, по модели будущего экономического бронирования. Нардепы рассматривают три возможных варианта, один из которых касается ФЛП.
- Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что с 18 мая "изменится подход к этой войне". По его словам, время, когда одна часть воевала, а другая – жила обычной жизнью, подходит к концу.