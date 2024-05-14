Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

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Изменения по бронированию

По его словам, изменения касаются бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате войны имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины.

Стоит отметить, что перечень таких предприятий утверждается Министерством энергетики Украины.

Обратите внимание! Новый закон позволяет забронировать лиц, которые работают на предприятиях и в учреждениях, где установлены мобилизационные задания или производятся товары и услуги, необходимые для Вооруженных Сил и других военных формирований. Впрочем, забронировать разрешено не более 50% от общего количества военнообязанных на дату подачи списка.

Ограничение до 50% от общего количества военнообязанных может быть превышено в случае обоснованной необходимости. К предприятиям топливно-энергетического комплекса ограничение не применяется.

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