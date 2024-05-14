Впрочем, каких-то существенных изменений не предвидится. Об этом рассказал адвокат Ярослав Куц в эфире КИЕВ24, передает 24 Канал.

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Адвокат объяснил, что полицейские с 18 мая, проверяя лицо на предмет правонарушений, будут иметь доступ к системе "Оберег", чтобы проверить, не уклоняется ли оно от выполнения воинского долга.

В частности, он отметил, что полиция не имеет права вручать повестки, но сможет актуализировать информацию в системе "Оберіг".

Куц отметил, что по новому закону о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая, предполагается, что если лицо обозначено в реестре как то, что уклоняется от военной службы, то оно будет объявлено в розыск и полиция имеет право задерживать его и доставить в ТЦК.

Кроме того, юрист рассказал, что правоохранители будут иметь возможность проверять лиц на предмет уклонения от выполнения воинского долга с помощью внутренней базы "Армор". Эта база содержит данные о лицах, которые уклоняются от военной службы, и будет использоваться правоохранителями во время проверок граждан.

Есть такая база "Армор". В нее в течение последних 1,5 лет по ходатайству военных комиссаров, руководителей ТЦК вносится информация о лицах, которые уклоняются от выполнения воинского долга. Насколько это законно на сегодня? Незаконно. Насколько это реально обжаловать? Нереально. База "Армор" – это внутренняя база под грифом ДСП. Ни вы, ни я не можем туда нырнуть и посмотреть, что там происходит,

– объяснил адвокат.

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