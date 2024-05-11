Об этом представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире Еспресо.

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"Меняется подход к этой войне"

Представитель Министерства обороны Лазуткин отметил, что, если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, "прежде всего меняется и подход к этой войне".

Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец. Разительное отличие, которая бросалась каждый раз в глаза, когда возвращаешься с Донбасса в Киев или Львов, или другие мирные города, не является нормальной. Возможно, это было бы нормально, если бы у нас был слабый враг, однако в этом случае надо мобилизоваться всей стране, всему обществу,

– отметил он.

Лазуткин отметил, что с 18 мая все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП. Он добавил, что есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦНАП.

Согласно его словам, государство должно понимать, сколько мужчин этого возраста являются здоровыми, какие у них военно-учетные специальности или, например, кто завел третьего ребенка и имеет право на бронирование или отсрочку, или тех, кто переселился и сменил место жительства.

Сейчас чиновники категории "Б" (руководители и заместители руководителей государственных органов) и "В" (другие должности государственной службы) будут бронироваться только на 50%, а не на 100% как раньше. Останутся забронированными чиновники категории "А" (высший корпус государственной службы). Кроме того, пенсионеры силовых структур также теперь становятся на учет. Это была чувствительная тема, о которой много говорили, и также в определенной степени отвечает запросу на справедливость,

– подчеркнул Дмитрий Лазуткин.

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