Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів у етері Еспресо.

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"Змінюється підхід до цієї війни"

Речник Міністерства оборони Лазуткін зазначив, що, якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, "передусім змінюється і підхід до цієї війни".

Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, що цьому вже приходить край. Разюча відмінність, яка кидалася щоразу в очі, коли повертаєшся з Донбасу у Київ чи Львів, чи інші мирні міста, не є нормальною. Можливо, це було б нормально, якби у нас був слабкий ворог, однак у цьому випадку треба мобілізуватися всій країні, всьому суспільству,

– зазначив він.

Лазуткін зауважив, що від 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають уточнити свої дані у ТЦК та СП. Він додав, що є можливість це зробити в електронному кабінеті, а також у ЦНАП.

Відповідно до його слів, держава має розуміти, скільки чоловіків цього віку є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності або, наприклад, хто завів третю дитину і має право на бронювання чи відстрочку, або тих, хто переселився і змінив місце проживання.

Зараз чиновники категорії "Б" (керівники та заступники керівників державних органів) та "В" (інші посади державної служби) будуть бронюватися лише на 50%, а не на 100% як раніше. Залишаться заброньованими чиновники категорії "А" (вищий корпус державної служби). Крім того, пенсіонери силових структур також тепер стають на облік. Це була чутлива тема, про яку багато говорили, і також певною мірою відповідає запиту на справедливість,

– підкреслив Дмитро Лазуткін.

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