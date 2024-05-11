Мужчины с отсрочкой от военной службы не подлежат мобилизации, однако они могут присоединиться к армии добровольно. Основания для получения отсрочки от призыва определяются законом о мобилизации, передает 24 Канал.

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Кто может получить отсрочку

Отсрочка военнообязанным от призыва предоставляется:

  • по состоянию здоровья
  • по семейным обстоятельствам
  • для получения образования и для занятия наукой и преподаванием
  • при наличии бронирования
  • из-за профессиональной деятельности.

Как обжаловать заключение ВВК

Обжаловать постановление ВВК можно в комиссии высшей инстанции или в суде. По словам юристов, лучше сначала обжаловать ВВК без привлечения суда, а если комиссия высшей инстанции не удовлетворяет требования – тогда обращаться в суд.

После получения решения ВВК нужно:

  • написать жалобу в органы ВВК (областного или центрального) и указать причину обращения
  • добавить копию справки ВЛК, в которой все описано
  • предоставить документы, подтверждающие несогласие с постановлением (обследование, заключение врачей, выписки из карточек).

Также существуют конкретные основания для подачи обжалования решения ВВК, о которых надо обязательно указать в заявлении или жалобе:

  • врач не той специализации установил указанное заболевание в заключении
  • был выбран другой уровень нарушения функций организма вследствие болезни
  • ВЛК не заметила состояние лица и не указала конкретно возможность или невозможность служить
  • комиссия нарушила правила медицинского осмотра.

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