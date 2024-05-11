Мужчины с отсрочкой от военной службы не подлежат мобилизации, однако они могут присоединиться к армии добровольно. Основания для получения отсрочки от призыва определяются законом о мобилизации, передает 24 Канал.
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Кто может получить отсрочку
Отсрочка военнообязанным от призыва предоставляется:
- по состоянию здоровья
- по семейным обстоятельствам
- для получения образования и для занятия наукой и преподаванием
- при наличии бронирования
- из-за профессиональной деятельности.
Как обжаловать заключение ВВК
Обжаловать постановление ВВК можно в комиссии высшей инстанции или в суде. По словам юристов, лучше сначала обжаловать ВВК без привлечения суда, а если комиссия высшей инстанции не удовлетворяет требования – тогда обращаться в суд.
После получения решения ВВК нужно:
- написать жалобу в органы ВВК (областного или центрального) и указать причину обращения
- добавить копию справки ВЛК, в которой все описано
- предоставить документы, подтверждающие несогласие с постановлением (обследование, заключение врачей, выписки из карточек).
Также существуют конкретные основания для подачи обжалования решения ВВК, о которых надо обязательно указать в заявлении или жалобе:
- врач не той специализации установил указанное заболевание в заключении
- был выбран другой уровень нарушения функций организма вследствие болезни
- ВЛК не заметила состояние лица и не указала конкретно возможность или невозможность служить
- комиссия нарушила правила медицинского осмотра.
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