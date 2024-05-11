Мужчины с отсрочкой от военной службы не подлежат мобилизации, однако они могут присоединиться к армии добровольно. Основания для получения отсрочки от призыва определяются законом о мобилизации, передает 24 Канал.

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Кто может получить отсрочку

Отсрочка военнообязанным от призыва предоставляется:

по состоянию здоровья

по семейным обстоятельствам

для получения образования и для занятия наукой и преподаванием

при наличии бронирования

из-за профессиональной деятельности.

Обратите внимание! С 4 мая в Украине вступил в силу закон об отмене статуса "ограниченно годный". До 4 февраля 2025 года все, кто имеет соответствующий статус, должны пройти ВВК снова. Теперь будет 5 новых категорий годности к военной службе.

Как обжаловать заключение ВВК

Обжаловать постановление ВВК можно в комиссии высшей инстанции или в суде. По словам юристов, лучше сначала обжаловать ВВК без привлечения суда, а если комиссия высшей инстанции не удовлетворяет требования – тогда обращаться в суд.

После получения решения ВВК нужно:

написать жалобу в органы ВВК (областного или центрального) и указать причину обращения

добавить копию справки ВЛК, в которой все описано

предоставить документы, подтверждающие несогласие с постановлением (обследование, заключение врачей, выписки из карточек).

Также существуют конкретные основания для подачи обжалования решения ВВК, о которых надо обязательно указать в заявлении или жалобе:

врач не той специализации установил указанное заболевание в заключении

был выбран другой уровень нарушения функций организма вследствие болезни

ВЛК не заметила состояние лица и не указала конкретно возможность или невозможность служить

комиссия нарушила правила медицинского осмотра.

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