В частности, они будут обязаны информировать местное население о мобилизации. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск, военный ВСУ Иван Тимочко.

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Какой будет роль местной власти в мобилизации

Городские и поселковые советы будут участвовать в мобилизационных мероприятиях после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Если раньше вопрос к органам местного самоуправления был прописан в законе примерно так: "имеют право", "могут" – какие-то размытые фразы. Но сейчас – обязаны,

– отмечает Тимочко.

По словам военного, органы местного самоуправления будут обязаны информировать местное население о мобилизационных мероприятиях, что включает распространение информации среди граждан и организаций

Также они будут оказывать помощь в подготовке военнообязанных, что включает составление списков резервистов и организацию базовой военной подготовки для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.

Верховная Рада приняла ряд решений по мобилизации