В частности, они будут обязаны информировать местное население о мобилизации. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск, военный ВСУ Иван Тимочко.
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Какой будет роль местной власти в мобилизации
Городские и поселковые советы будут участвовать в мобилизационных мероприятиях после вступления в силу нового закона о мобилизации.
Если раньше вопрос к органам местного самоуправления был прописан в законе примерно так: "имеют право", "могут" – какие-то размытые фразы. Но сейчас – обязаны,
– отмечает Тимочко.
По словам военного, органы местного самоуправления будут обязаны информировать местное население о мобилизационных мероприятиях, что включает распространение информации среди граждан и организаций
Также они будут оказывать помощь в подготовке военнообязанных, что включает составление списков резервистов и организацию базовой военной подготовки для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.
Верховная Рада приняла ряд решений по мобилизации
- Парламент поддержал в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях относительно нарушений мобилизации. Согласно этому законопроекту, предполагается, что суммы штрафов для тех, кто избегает мобилизации, будут увеличены.
- Рада 8 мая утвердила указ президента о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Военное положение будет продлено еще на 90 дней – с 14 мая 2024 года до 11 августа 2024 года.
- В тот же день Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации лиц, имеющих судимость. За эту инициативу проголосовали 279 народных депутатов.