Зокрема, вони будуть зобов’язані інформувати місцеве населення про мобілізацію. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовий ЗСУ Іван Тимочко.
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Якою буде роль місцевої влади у мобілізації
Міські та селищні ради братимуть участь у мобілізаційних заходах після вступу в силу нового закону про мобілізацію.
Якщо раніше питання до органів місцевого самоврядування було прописано в законі приблизно так: "мають право", "можуть" – якісь розмиті фрази. Але зараз – зобов’язані,
– зазначає Тимочко.
За словами військового, органи місцевого самоврядування будуть зобов'язані інформувати місцеве населення про мобілізаційні заходи, що включає розповсюдження інформації серед громадян та організацій
Також вони будуть надавати допомогу у підготовці військовозобов'язаних, що включає складання списків резервістів та організацію базової військової підготовки для чоловіків віком від 18 до 24 років.
Верховна Рада прийняла низку рішень щодо мобілізації
- Парламент підтримав у цілому законопроєкт щодо внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо порушень мобілізації. Згідно з цим законопроєктом, передбачається, що суми штрафів для тих, хто уникає мобілізації, будуть збільшені.
- Рада 8 травня затвердила указ президента про подовження воєнного стану та загальної мобілізації. Воєнний стан буде продовжено ще на 90 днів – з 14 травня 2024 року до 11 серпня 2024 року.
- Того ж дня Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо мобілізації осіб, які мають судимість. За цю ініціативу проголосували 279 народних депутатів.