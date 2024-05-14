Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук
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Зміни щодо бронювання
За його словами, зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок війни майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.
Варто зазначити, що перелік таких підприємств затверджується Міністерство енергетики України.
Обмеження до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних може бути перевищене у випадку обґрунтованої потреби. До підприємств паливно-енергетичного комплексу обмеження не застосовується.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств, державні службовці категорії "А", голови обласних, районних рад, сільські, селищні, міські голови.
- Згідно з новим законом, працівники ТЦК зможуть забирати у громадян та підприємств автівки на користь ЗСУ. Представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський розповів, що хоч вилучення машин у громадян України під час воєнного стану цілком можливе, відбирати легкові авто для потреб армії не будуть.
- Наразі у Раді не вщухають обговорення, щодо моделі майбутнього економічного бронювання. Нардепи розглядають три можливі варіанти, один з яких стосується ФОПів.
- Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що з 18 травня "зміниться підхід до цієї війни". За його словами, час, коли одна частина воювала, а інша – жила звичайним життям, підходить до кінця.