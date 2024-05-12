Недавно Кабмин передал функции утверждения списков забронированных от Генштаба к Минобороны. То есть центральные органы исполнительной власти после проверки будут передавать документы именно последней структуре. В то же время бронирование, по-прежнему, осуществляется по решению Министерства экономики. Все, что известно о процессе – передает 24 Канал.

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Кого могут забронировать

Сейчас под бронирование могут подпадать украинцы, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях:

которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

(заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов); осуществляющих производство товаров , выполнение работ и предоставление услуг, н еобходимых для обеспечения потребностей ВСУ , других военных формирований;

, выполнение работ и предоставление услуг, н , других военных формирований; которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В то же время забронировать разрешено не более 50% от общего количества военнообязанных на дату подачи списка. При наличии обоснованной необходимости это количество может превышать 50%.

К предприятиям, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Кроме этого, под бронирование подпадают госслужащие. Однако по новому закону их коснутся определенные изменения. Известно, что бронирование останется только для чиновников категории "А", глав областных, районных советов, а также сельских, поселковых, городских голов.

При этом госслужащие категорий "Б" и "В" будут бронироваться только на 50%. То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованными – то же касается и исполнителей.

Согласно новому закону бронь для органов государственной власти, других госорганов сохраняется. Речь идет о работниках Нацполиции, НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, судей, а также лиц на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Добавим! На днях украинский премьер Денис Шмыгаль принял постановление о продлении бронирования от мобилизации для еще одной категории работников на один месяц. Речь идет о государственных акционерных обществах, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорт – то есть железнодорожников.